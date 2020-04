Cristiano lançou uma mensagem de união e apoio

As redes sociais aproximam os jogadores do resto do mundo. Desta forma, Cristiano Ronaldo pediu a todos os seus fãs um pouco mais de apoio para lutar contra o coronavírus.

"Neste momento muito difícil, pelo nosso mundo é importante nos unirmos e nos apoiarmos uns aos outros. Vamos fazer o que for possível para ajudar", escreveu no Instagram.

As hastags #beyondthemask e #nevergiveup são as mesmas utilizadas pela Cruz Vermelha na Itália e em Portugal.