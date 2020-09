Cristiano marca em goleada na estreia de Pirlo e Artur

No primeiro teste de preparação para a temporada 2020-21, a Juventus enfrentou o Novara Calcio em amistoso neste domingo e derrotou o time da terceira divisão italiana por 5 a 0.

O jogo teve as estreias de Pirlo e Arthur, duas das grandes novidades da equipe para a nova temporada. Além disso, o time de Turim estreou seu terceiro uniforme, um modelo laranja com detalhes pretos.

Os estreantes viram Cristiano Ronaldo abrir o placar aos 19 minutos após tabelar com Dejan Kulusevski, invadir a área e bater cruzado.

Os demais gols foram marcados no segundo tempo, quando o craque português foi substituído por Douglas Costa, que deu assistência para Ramsey fazer o segundo gol, aos 57 minutos.

Arthur também entrou no intervalo, substituindo Rabiot, e participou do segundo tempo. Pjaca ampliou aos 66 e Portanova balançou duas vezes as redes do time de Novara, aos 90 e 92 minutos, para fechar o placar.

A estreia oficial da Juventus no Campeonato Italiano está marcada para o próximo dia 20, em duelo contra a Sampdoria. Não há outros amistosos confirmados na pré-temporada.