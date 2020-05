O conselho do jovem Cristiano a um veterano do United

Louis Saha dividiu vestiário com Cristiano Ronaldo no Manchester United durante quatro anos e viu a evolução do jovem gajo até se tornar um craque.

"Ele evoluiu sempre, mas nunca mudou como pessoa. Ao longo da carreira se vê a mesma dedicação que ele tinha aos 18 anos, talvez tivesse menos confiança, mas como as pessoas o desafiavam, ele teve que provar que era o melhor jogador", disse Saha em entrevista a televisão do Manchester United.

"Mas ter esse tipo de confiança para treinar, trabalhar duro e ser consistente, não importa o que as pessoas digam, é uma qualidade incrível. É melhor do que ter talento, porque a maneira como ele foi capaz de analisar, nessa idade, crescer e manter essas qualidades, para mim, foi genial", completou.

"Perguntem a qualquer pessoa, trabalhar duro quando se tem tanto talento, nem toda a gente faz isso. Há quem seja complacente e fique feliz com o nível a que chegou, mas ele queria sempre mais. Ter a visão de querer muito mais, quando se está no United, na idade dele, é realmente difícil. Ele conseguiu fazer isso e é por isso que eu o respeitava tanto", elegiou o ex-jogador francês.

"Ele era mais novo do que eu, mas mesmo assim me disse: ‘Louis, você tem que sorrir mais quando joga’. Quando um jovem te diz isso e você tem mais experiência pode pensar: ‘Espera ai…’ Mas percebi que ele tinha razão", revelou o ex-jogador.

"A força, a velocidade dele… as habilidades são importantes numa carreira, mas analisar quando o fazer - o tempo e a precisão - ninguém consegue fazer isso como ele", concluiu.