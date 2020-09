"Cristiano me disse que está feliz por eu ter vindo"

A Juventus procurava um '9' para acompanhar Cristiano Ronaldo após a saída de Gonzalo Higuaín e encontrou-o em Álvaro Morata. O jogo agora será entre ex-madridistas.

Depois de treinar sob o comando de Andrea Pirlo, o ainda jogador do Atlético de Madrid posou nesta sexta-feira com a camisa da Juve em sua apresentação como 'bianconero'. Um ato no qual ele afirmou que agora é um "jogador melhor".

Uma das perguntas a Morata foi direcionada ao seu relacionamento com o próprio Cristiano. Eles jogaram juntos no Real Madrid e também se enfrentaram na fase anterior na Juventus do atacante madrilenho.

“Eu conheço o Cristiano bem, muito bem como pessoa. Como jogador, acho que todos vocês o conhecem, ele é muito bom. Sempre tive uma relação muito boa com ele, ele sempre me aconselhou”, disse Morata.

E sobre a recepção do português, se mostrou contente: “Ele me disse que está contente por eu ter vindo. Já falávamos algumas vezes quando não éramos da mesma equipe, agora passei dois dias com ele e falamos de tudo, sobre a família e o futebol em geral e como vemos os dois nesta temporada”.