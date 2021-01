Cristiano? Messi? Schweinsteiger aposta em Neymar!

Muitos são os que nestes dias participam da votação da FIFA para escolher a Equipe do Ano. Entre eles está o ex-jogador do Bayern de Munique, Bastian Schweinsteiger, que surpreendeu com a escolha do seu XI ideal.

E é que o alemão deixou de fora de seu time ideal Cristiano Ronaldo e Leo Messi, que para muitos são dois dos melhores jogadores do mundo hoje.

Algo que não importou para Schweinsteiger que apostou em 1-3-4-3 com Neuer no gol, Marquinhos, Van Dijk e Sergio Ramos na defesa e Kimmich, De Bruyne, Henderson e Raphael Guerreiro no meio-campo.

Quanto ao ataque, o ex-jogador alemão descartou o português e o argentino e colocou nas suas vagas Mbappé, Lewandowski e Neymar