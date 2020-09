Cristiano, Modric e Rakitic são desfalques de Portugal e Croácia

Integrantes do Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA, Portugal e Croácia se enfrentam neste sábado pela primeira fase e terão importantes ausências entre os titulares. O jogo está marcado para as 19h45 (hora portuguesa) e 23h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão.

Do lado do time da casa, Cristiano Ronaldo é o grande desfalque. O jogador da Juventus tem uma infecção em um dedo do pé direito e ficou de fora da lista de Fernando Santos divulgada neste sábado.

"Na quarta-feira de manhã, Cristiano apareceu com uma dor no pé e entendemos que era melhor fazer ginásio. Depois do almoço, percebemos o que era. De repente, um dos dedos de um pé começou a ficar muito encarnado e quente e percebemos que era uma infeção que tinha apanhado. Foi logo atacado com antibióticos e agora é um processo normal, o antibiótico é que vai resolver o problema", disse o técnico português na véspera do jogo.

Zlatko Dalic tem duas ausências de peso. Modric e Rakitic são grandes desfalques no meio de campo da Croácia, que teve uma convocação priorizando jovens.

Entre os principais jogadores dos visitantes, estão nomes como: Ivan Perisic, do Bayern de Munique, Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, Ante Rebic, do Milan, e Mateo Kovacic, do Chelsea.