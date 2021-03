Os últimos dias semearam dúvidas sobre o futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus. Salvatore Schillaci, ex-jogador da 'Velha Senhora' e da Seleção Italiana, se atreveu a opinar sobre o futuro do luso.

O veterano acredita que a história de amor entre CR7 e os 'bianconeri' chegará ao fim muito em breve: "Este será o seu último ano na Juve", disse em declarações ao jornal 'Gazzetta dello Sport'.

"Não sei se o clube vai oferecer uma renovação, mas o que é certo é que o Cristiano não vai demorar muito a encontrar uma nova equipe. As críticas que recebeu na Champions foram excessivas, estamos falando do melhor atacante do Mundo. Acontece a todos um mau jogo. Já a Juventus talvez tenha subesmetimado o adversário", analisou.

"Cristiano vai dar tudo, para demonstrar que o que aconteceu com o FC Porto foi um acidente", insistiu o ex-jogador, que ainda fez uma previsão sobre o título da Serie A: "Acho que ganha a Inter, com a Juve em segundo, lutando até ao final. Não foi uma temporada fácil para os bianconeri", finalizou.