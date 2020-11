Cristiano Ronaldo é protagonista entre os rumores para a próxima abertura do mercado da bola. Aos 35 anos, ele soma 71 gols em 94 partidas com a Juventus e estaria disposto a cumprir todo seu contrato, que acaba em junho de 2021, mas a diretoria parece ter outros planos.

A imprensa italiana afirma que o clube de Turim está cogitando a venda do atacante, e o Paris Saint-Germain aparece como um dos candidatos contratá-lo. Em meio a esse contexto, o técnico da França foi questionado em entrevista coletiva sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo trabalhar no Parque dos Príncipes.

"Cristiano no PSG? No futebol, tudo é possível. É um dos melhores jogadores do mundo e é normal que atraia muitos clubes", disse Didier Deschamps na véspera da partida entre as seleções portuguesa e francesa.

O técnico prepara sua equipe para enfrentar o craque da Juventus na partida deste sábado, pela Liga das Nações, e não poderá contar com Ben Yedder, com Covid-19. Mbappé, vindo de lesão, é dúvida.

O duelo será realizado às 19h45 (hora portuguesa) / 16h45 (horário de Brasília) no Estádio da Luz e vale a liderança do grupo 3, que por enquanto pertence à equipe treinada por Fernando Santos graças à vantagem no número de gols.