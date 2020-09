Cristiano, o maior artilheiro em ligas nesse ano de 2020

No verão de 2018, após nove temporadas defendendo a camisa do Real Madrid, Cristiano Ronaldo decidiu empreender uma nova aventura em sua carreira esportiva na Juventus de Turim.

A 'Vecchia Signora' desembolsou na altura 100 milhões de euros para assumir os serviços da estrela portuguesa. Uma quantia exorbitante para alguns pelo fato de o português ter desembarcado na equipe da Serie A italiana com 33 anos.

Mas o génio do Funchal é como os bons vinhos, que vão melhorando com o tempo, e agora, num caótico 2020, CR7 continua a deslumbrar todo o planeta do futebol com 35 primaveras.

Cristiano iniciou esta nova edição do Campeonato Italiano como um foguete e já acumula um total de três gols nos dois jogos que disputou. Uma carta de apresentação intimidante em sua candidatura por uma nova Chuteira de Ouro (agora ele tem um total de quatro).

No total, neste ano de 2020 marcado pela pandemia do coronavírus, Cristiano Ronaldo acumula um total de 24 gols na competição de regularidade. Números não apenas espetaculares, mas incomparáveis.

Isso porque o madeirense é o artilheiro das ligas no Velho Continente nestes quase nove meses à frente de nomes como Robert Lewandowski, Erling Haaland ou Leo Messi.

Como se isso não bastasse, CR7 também é o jogador com a melhor média de gols nas principais ligas da Europa neste ano, já que seus 24 gols foram em apenas 21 jogos. Ou seja, uma média de 1,14 gols por acidente.

Dados que mostram que, apesar do impulso das novas gerações de craques, a voracidade e a competitividade de Cristiano Ronaldo, como a de Messi, serão muito difíceis de repetir em muitos anos.