Cristiano, o rei do gol da Premier, LaLiga e Serie A

Cristiano Ronaldo se converteu nesse sábado no primeiro jogador a alcançar os 25 gols em uma mesma Liga na Espanha, Itália e Inglaterra. A marca veio ao acertar uma linda cobrança de falta contra o Torino.

Durante a sua etapa no Manchester United, foi na temporada 2007-08 que ele conseguiu ultrapassar essa barreira. Naquela temporada, o luso terminou com 31 na Premier.

Sua ida para o Real Madrid representou um passo a frente nesses números. Tanto que, nas dez temporadas que jogou como 'merengue', chegou aos 25 gols em todas.

Agora, seu gol contra o Torino, além de ser o primeiro de falta com a camisa da Juventus, representa o 25º no luso na Serie A. Assim, CR7 foi o primeiro jogador 'bianconero' desde 1961 a marcar 25 gols no Campeonato Italiano na mesma temporada.