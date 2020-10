"Cristiano ou Messi? É impossível escolher um"

Francisto Trincão entrou nessa quarta-feira em uma lista seleta, composta por 16 jogadores, que disputaram uma partida com Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Após a partida contra a Espanha, o jogador do Barcelona foi questionado sobre quem ele preferia: a estrela de seu clube ou a estrela de seu país. E sua resposta não poderia ser outra.

“É impossível dizer. Tenho o privilégio de dividir o vestiário com os dois e são ao mesmo tempo grandes pessoas e grandes jogadores”, a grande promessa portuguesa reconheceu à 'RTP'.

O português falou também sobre a sua recente titularidade na Seleção de Portugal. "É uma sensação muito boa jogar como titular em uma partida de preparação para dois jogos que temos que vencer", esclareceu.

O próximo jogo de Portugal será contra a França. “Não tenho indicação de que eu vá ser titular, vou trabalhar para ser uma opção de titular. As decisões têm que ser do treinador e estamos prontos para jogar contra quem for e tratar de ganhar", concluiu.