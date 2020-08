Cristiano projeta a próxima temporada: ''conquistar a Itália, a Europa e o Mundo''

Cristiano Ronaldo sempre quer mais, muito mais. O atacante se reapresentou a Juventus e realiza a pré-temporada sob o comando de Pirlo.

Sedento por títulos e recordes, o luso utilizou as redes sociais para demonstrar aos torcedores o que espera dessa temporada.

''Estou me preparando para a minha terceira temporada como 'bianconero', o meu espírito e ambição estão mais altos que nunca. Gols. Vitórias. Compromisso. Dedicação. Profissionalismo. Com toda a minha força e com a ajuda dos meus colegas e todo o 'staff' da Juventus, trabalhamos novamente para conquistar a Itália, a Europa e o Mundo'', escreveu o luso

''Quebrar recordes. Ultrapassar obstáculos. Ganhar títulos e a alcançar objetivos pessoais. Fazer mais e melhor uma vez mais. Chegar mais alto e ter sucesso em todos os desafios que se atravessem no meu caminho. Tornar cada ano uma aventura melhor que a anterior e vencer tudo com a ajuda dos torcedores. Carregar esta paixão incrível e única que é a Juventus e honrar a sua história, elevar o seu nome o mais alto possível'', completou

''Somos Juventus! Somos campeões! Estamos de volta e mais fortes que nunca! Contamos contigo! Todos juntos! Fino Alla Fine!'', concluiu.