Cristiano quer ser o primeiro artilheiro de três grandes ligas

Os que chegaram mais perto de ter esse recorde foram Van Nistelrooy e Súarez, com a artilharia nos Países Baixos, na Inglaterra e na Espanha. O Cristiano Ronaldo pode ter no currículo as artilharias da Premier League, LaLiga e Serie A, faltando apenas o último.

A quatro gols de distância de Immobile, o português pode conseguir nesta temporada o feito inédito de ser goleador em três das cinco grandes ligas (Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e Itália).

O atacante da Lazio é o líder da lista de artilheiros até então, com 29 gols. A vice-liderança é do português, que já balançou redes adversárias 25 vezes. Em terceiro, aparece Lukaku, da Inter de Milão, com 20.

O Campeonato Italiano ainda tem oito rodadas para serem disputadas. Nesta terça-feira, um novo grande desafio espera o atacante português, que visitará o Milan de Ibrahimovic e poderá aumentar seus números em mais uma temporada recheada de gols.