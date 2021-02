Cristiano, Ramos, Messi e Neymar, os melhores jogadores da década

O português Cristiano Ronaldo, ex-jogador do Real Madrid e atualmente na Juventus, e o seu ex-companheiro Sergio Ramos, foram apontados como os melhores jogadores da década da UEFA pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), enquanto o argentino Leo Messi (Barcelona) e o brasileiro Neymar, também ex-azulgrana e agora no PSG, foram os melhores da Conmebol.

Cristiano Ronaldo, que já se converteu no maior artilheiro da história do futebol, aparece a frente de Ramos e Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique. Enquanto Messi e Neymar precedem Daniel Alves.

Futebol Feminino

A IFFHS também elaborou a lista do futebol feminino. As melhores jogadoras da UEFA são a alemã Dzsenifer Marozsan, a norueguesa Ada Hegerberg e a francesa Wendie Renard; e da CONMEBOL as brasileiras Marta, Christiane e Formiga.

Ásia

No continente asiático, o sul-coreano Heung Min Son lidera a lista a frente do japonês Keisuke Honda e do saudita Salem Al Dawsari.

África

O egípcio Mohamed Salah aparece em primeiro lugar na lista da África, a frente do senegalês Sadio Mane e do argelino Riyadh Mahrez.