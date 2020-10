Cristiano repete teste positivo de COVID-19 e pode ficar de fora contra o Barça

Más notícias para a Juventus. De acordo com a imprensa portuguesa, Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo para COVID-19 nos novos testes realizados pelo conjunto 'bianconero'.

Após saber que estava infectado no dia 13 de outubro, ainda com a Seleção Portuguesa, o atacante se isolou e realizou suas atividades já em solo italiano.

Agora, o positivo se repetiu e a presença do jogador no duelo contra o Barcelona pela Champions, na próxima quarta-feira, 28 de outubro, corre perigo.

O protocolo da UEFA reza que o clube deve enviar os registros médicos do jogador uma semana antes do duelo da Champions para poder disputar essa partida, informou 'Tuttosport'. Ele poderia entrar em campo pela Serie A nesse final de semana se já não der positivo no PCR que será realizado antes da partida contra o Verona, no domingo.

Por tanto, ainda mesmo sem a confirmação por parte de Cristiano ou da Juventus, tudo indica que ele não poderá reencontrar Leo Messi pela Champions, um duelo que o mundo estava esperando.

No entanto, o jornal 'Tuttosport' aponta que existe a possibilidade da UEFA aceitar realizar um exame 24 horas antes da partida, algo que a Juve deve solicitar, já que Cristiano não apresenta sintomas.