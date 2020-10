Cristiano responde o Governo da Itália: "É tudo mentira"

Cristiano Ronaldo aproveitou sua quarentena depois de testar positivo para coronavírus para fazer uma série de perguntas e respostas em seu perfil oficial do Instagram e respondeu às críticas do governo italiano. O ministro do Esporte o acusou de violar o protocolo após o resultado do teste.

“Tudo o que aquele homem diz é mentira, tenho seguido todos os protocolos”, respondeu o português. O jogador de futebol decidiu viajar para a Itália para passar o isolamento e assim ter mais chances de estar no jogo da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Ele poderia reacender sua rivalidade com Messi.

“Vocês merecem, me senti na obrigação de fazer isso para avisar que estou bem. Estou na varanda, queria sair um pouco do quarto e tomar sol, vitamina D. Tenho 40 anos (brincou) e quero dizer que não infringi nenhum protocolo", continuou.

“Fiz tudo certo, eu e minha equipe. Tudo foi com permissões e quero dizer que tem um homem daqui da Itália, que não vou dizer o nome (o ministro do Esporte) dizendo que não cumpri... Eu cumpri e sempre cumprirei”, disse CR7 quando se referiu novamente às acusações do governo.

“Aproveitei o sol para não passar o dia no quarto. O que podemos fazer para melhorar? Isso é de graça, vitamina D. Estou bem, outros podem não ter esse privilégio”, disse também. Ele quis dizer que, por mais que esteja passando por um momento difícil, não tem motivos para reclamar muito.

Em seu vídeo, ele estava em boa forma em casa. Quando seus fãs pediram, ele mostrou onde estava e até as paisagens que estava curtindo. O jogador já postou uma foto na qual se gabava de uma boa atmosfera, apesar de esperar para superar o COVID-19.

Resta esperar dois eventos. O primeiro, que se recupere do coronavírus e se está ou não confirmado que ele pode estar no duelo da competição continental máxima para a qual deseja estar disponível. O segundo, que o Governo italiano reaja ou não às suas novas palavras.