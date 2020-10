Cristiano Ronaldo explode contra teste: "PCR é uma mentira"

A primeira partida entre Juventus e Barcelona pela Liga dos Campeões acontece nesta quarta-feira (31), às 17h (de Brasília). Mas ao contrário do que todos esperavam, Cristiano Ronaldo não estará em campo, vetado por conta do resultado de um teste para o novo coronavírus. E poucas horas antes da partida, o craque se revoltou por não poder estar em campo, e sobrou até mesmo para os exames de PCR.

Em uma publicação em sua conta do Instagram, o atacante da Juve criticou o teste de PCR, que detecta o vírus na fase aguda da Covid-19, chamando o exame de mentiroso. Como passa bem e está assintomático, é possível imaginar o tamanho da frustração do português por não poder estar em campo para a partida desta quarta-feira.

Quando o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020-21 foi realizado, todos os amantes do futebol celebraram o confronto entre Barcelona e Juventus. Além de serem dois gigantes europeus, o encontro colocaria frente à frente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na principal competição de clubes do mundo.

Como na fase de grupos as equipes também se enfrentam duas vezes, em partidas de ida e volta, os dois craques teriam mais duas oportunidades para duelar dentro de campo. Contudo, o novo coronavírus tratou de acabar com a primeira delas.

Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 13 de outubro, quando estava com a seleção de Portugal para a disputa da Liga das Nações. Após o resultado, o atacante entrou em isolamento obrigatório e iniciou sua recuperação para voltar aos gramados o quanto antes.

Mesmo assim, de acordo com o regulamento da Uefa para a Liga dos Campeões, jogadores só podem atuar pela competição caso recebam um resultado negativo para o novo coronavírus uma semana antes da partida. Como o confronto entre Barça e Juventus acontece nesta quarta-feira (28), a data limite para CR7 obter o resultado foi dia 21.

Mas após realizar o exame de PCR para a Covid-19, o teste confirmou que o português ainda está contaminado com a Covid-19, apesar de não apresentar sintomas para a doença.

Independentemente das críticas, o ‘robozão’ terá que assistir ao duelo pela TV, assim como a maioria dos torcedores pelo mundo. Fora de campo, para Ronaldo, só resta dar aquela boa e velha secada em Lionel Messi para a Juve sair de campo com a vitória.