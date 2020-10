Cristiano Ronaldo testa negativo para Covid-19

Cristiano Ronaldo está liberado para voltar a treinos e jogos. A Juventus confirmou nesta sexta-feira que o português deu negativo em novo teste de Covid-19.

Com isso, encerra-se o período de 19 dias em isolamento, em que ficou de fora de importantes partidas do Campeonato Italiano e da Champions League, com destaque para o importante jogo contra o Barcelona.

Acabaram os dias de espera e de angústia, que envolveram a polêmica manifestação contra o teste PCR, gerando críticas a seu comportamento.

Resta aguardar para saber quando Cristiano Ronaldo voltará a atuar. A Juventus, quinta colocada no Campeonato Italiano, volta a campo no próximo domingo em visita ao Spezia.