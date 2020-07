Cristiano Ronaldo dá tudo no campo pela Bota de Ouro

A oportunidade do luso ainda está vigente, em troca Robert Lewandowski não pode continuar elevando o marcador, já que faz várias semanas que as competições da Busdesliga terminaram a temporada com a vitória do Bayern de Munique, mas ainda pode se divertir e apostar na Série A da Itália desde Betway, a melhor casa de apostas esportivas da Internet.

O goleador polonês deslumbrou no campo de jogo marcando 34 alvos em 31 jogos da liga alemã, pontuação que o coloca como um forte favorito para elevar a Bota de Ouro, um prêmio individual que recompensa a tenacidade e a capacidade goleadora dos aspirantes.

O atacante do Bayern de Munique é um dos favoritos, mas há dois gigantes do futebol que poderiam roubar o seu precioso prêmio, eles são Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. Ambos os jogadores estão a fazer um excelente trabalho nas competições da série A.

O jogador de La Società Sportiva Lazio parecia ter tudo o que precisava para deixar para trás o polaco, mas o luso continua avançando e acumulando gols na luta por esta distinção e deu tudo para conseguir este mérito. Cristiano Ronaldo, campeão atual da série A, está brilhando há várias semanas e ainda faltam seis dias para que culmine o Cálcio, ainda tem oportunidade de aumentar seus centros ao arco.

CR7 alcançou 28 gols em 28 partidas, o crack da Juventus bateu com um duplo no jogo contra Atalanta. A Vecchia Signora defenderá seu título com tudo, por este motivo o português dará tudo nos seis compromissos que estão por concretizar-se. Ronaldo está a escassos seis de 'Lewan' e pelo ritmo que leva o português pode superá-lo sem problemas. Em todos os jogos marcou golos desde o regresso do futebol italiano, para um total de sete anotações em seis encontros.

Cristiano está a arder e com amplas possibilidades de tirar-lhe a opção de ganhar a Lewandowski, por sua vez Immobile tem um gol mais mas parece que não será fácil para ele obter a almejada Bota de Ouro.

Até agora, o atacante do Lazio tem 29 gols, mas não consegue definir há três jogos. A equipe romana não está no seu melhor e perdeu três jogos consecutivos, quanto à Juventus de Turim cresceu com oito pontos acima e é quase inatingível para os do Lazio.

Para sintetizar, Cristiano tem muitas opções e ânsias de ganhar o prêmio, Immobile não tem mostrado nos últimos jogos que pode aumentar a pontuação, mas as estatísticas sugerem que poderiam remover ao polonês da luta pela Bota de Ouro. São os únicos que podem cumprir este objectivo.

Melhores marcadores europeus

1. Robert Lewandowski (Bayern) 34 gols/68 pontos

2. Ciro Immobile (Lazio) 29 Gols/58 pontos

3. Timo Werner (Leipzig) 28 Gols/56 pontos

4. Cristiano Ronaldo (Juventus) 28 Gols/56 pontos

5. Erling Haaland (Salzburg e Dortmund) 29 Gols/50 pontos

6. Shon Weissman (Wolfsberger) 30 gols/45 pontos

7. Jamie Vardy (Leicester) 23 golos/46 pontos

8. Leo Messi (Barcelona) 22 Gols/44 pontos