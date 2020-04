Cristiano Ronaldo, de desafiador a desafiado

A atiradora paralímpica italiana Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, conhecida como Bebe Vio, ex-campeã europeia e mundial e medalhista de ouro nos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, desafiou o atacante português da Juventus Cristiano Ronaldo a vencê-la em um exercício na 'II Nike Living Room Cup'.

Cristiano Ronaldo aceitou o desafio da segunda edição de promover o exercício durante a quarentena do COVID-19, sugerido pela atiradora. A italiana, em 45 segundos, realizou 20 repetições de um exercício em que ela levanta as pernas e estende os braços para a frente entre as próteses.

No primeiro 'challenge', o ex-jogador do Real Madrid convidou atletas e torcedores para superar as 142 flexões que ele fez em apenas 45 segundos. "Você pode bater o meu recorde?", Perguntou o atacante português a seus seguidores através de sua conta no Instagram.

Embora outros jogadores e atletas também patrocinados pela multinacional americana, como o jogador do Barça Ansu Fati e o jogador do Real Madrid Vinicius, tenham experimentado, foi o sul-africano Caster Semenya que superou sua marca, com 176 repetições. "Ele fez o melhor que pôde", brincou Semenya, referindo-se a Cristiano.