Cristiano Ronaldo desaparece contra os gigantes da Itália?

A acusação que alguns fazem a Cristiano Ronaldo sobre suas atuação contra alguns rivais não é nova. Os mais exigentes não hesitam em se gabar quando o português brilha contra equipes ou seleções menores, mas será que o nível apresentado é o mesmo contra os clubes gigantes? Como CR7 se comporta diante dos grandes adversários?

Para responder à pergunta, mergulhamos em nosso banco de dados. O ProFootballDB nos fornece as informações necessárias para saber como se saiu o atacante da Juventus este ano na Itália. E para isso, vamos separar as partidas contra Lazio, Roma, Napoli, Inter e Milan do resto dos adversários.

Desde que desembarcou em Turim, Cristiano disputou 78 partidas na Serie A, com um total de 67 gols e 15 assistências. Destes, 22 foram contra as equipes apresentadas anteriormente. E o resultado, 13 gols, quatro assistências, três chutes nas trave, quatro gols anulados e dois cartões amarelos.

Nesta temporada, o atacante jogou contra Roma, Lazio, Milan e Inter, todos esses jogos fora de casa. Apenas em uma venceu a Juve, que derrotou os 'rossoneri' por 1-3 sem uma aparição relevante de sua estrela.

Por outro lado, o português foi fundamental contra as duas equipes da capital. Contra os 'giallorossi', Cristiano marcou os dois gols no empate no Olímpico, campo onde voltou a balançar a rede contra os 'biancocelesti'. O resultado foi 1-1 e CR7 mandou uma bola na trave.

Contra a Inter, nem o português, que teve um gol anulado no início do confronto, nem os seus companheiros estiveram à altura da missão e sofreram uma dura derrota por 2 a 0 que lhes rendeu uma tempestade de críticas.

Por outro lado, Cristiano já disputou 56 partidas contra os demais times do Campeonato Italiano. E seu número melhora: 54 gols e onze assistências, ou seja, quase um gol por jogo.

Se mergulharmos em dois dados marcantes, como dobletes e 'hat-tricks', descobriremos que o camisa 7 marcou apenas três gols em uma partida da Serie A em uma única ocasião. Foi contra o Cagliari, com um deles de pênalti.

Quanto aos dobletes, Cristiano marcou 15 no futebol italiano. E apenas dois deles foram contra times considerados grandes: o que já havia sido comentado contra a Roma este ano e contra a Lazio na rodada passada.

O resto, ele conseguiu contra o Sassuolo, Empoli, Sampdoria, Parma, Udinese, Parma, Fiorentina, Atalanta (talvez um novo gigante italiano) Spezia, Cagliari, Genoa, Parma e Udinese.

Para finalizar, destacamos que em três dos 15 jogos em que marcou dois gols, todos foram de pênaltis (contra Atalanta, Genoa e Fiorentina). Dos 12 restantes, em sete não marcou desde os onze metros e fez um deles de pênalti em cinco partidas.