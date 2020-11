Cristiano Ronaldo é um exemplo fora de campo no que diz respeito a dedicação, empenho e força de vontade. O luso impressiona a todos com o seu físico impecável.

Até mesmo um dos maiores nomes da história do esporte, o dono de oito medalhas de ouro nas Olimpíadas, Usain Bolt, exaltou as qualiadades do português.

“Cristiano Ronaldo é definitivamente mais rápido do que eu. Ele pratica todos os dias, é como um superatleta. Ele trabalha duro, está sempre em forma e é muito focado”, disse o jamaicano em declarações ao diário 'Marca'.

É bom lembrar que Bolt jogou futebol após a aposentadoria das pistas, mas a sua carreira não foi tão longa assim. Ele chegou a treinar com times como Unite e Dortmund, além de vestir a camisa do Central Coast Mariners da Austrália.

“Escolhi a Austrália para ficar longe da mídia, mas não funcionou como eu imaginava. Se tivesse optado pela Europa teria conseguido algo melhor, revelou Bolt.