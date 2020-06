Cristiano Ronaldo é flagrado sem máscara e sem respeitar distanciamento

Cristiano Ronaldo poderia estar com um grande problema. Talvez devido a um descuido sem intenção, mas o que deveria ter sido uma bela foto para lembrar uma visita ilustre a um restaurante tornou-se a confirmação de que o português violou as normas socio-sanitárias.

Acontece que o atacante aproveitou a oportunidade para visitar Portugal junto com sua mulher, Georgina Rodríguez. Segundo várias fontes, sua intenção era supervisionar o estado das obras da mansão que ele adquiriu recentemente em seu país (avaliado em cerca de 8 milhões de euros).

Ele acabou decidindo almoçar no restaurante Mar do Inferno, onde tirou foto com a proprietária, que não hesitou em exibir as fotos no Instagram. E mesmo que fosse apenas para tirar foto, ficou evidente que o português não usava máscara e nem respeitava a distância de segurança com a dona do estabelecimento.

Agora, o erro de Cristiano Ronaldo pode custar-lhe muito se a Juventus decidir que ele deve se isolar em seu retorno a Turim por conta de tal exposição. Da mesma forma, não é nem preciso dizer que ele deverá ser submetido ao teste de PCR e, se o resultado positivo, ele perderia a Copa da Itália e o reinício da Serie A.