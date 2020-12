Cristiano Ronaldo e Morata, uma parceria goleadora

Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata voltaram a se encontrar nesta temporada, quando o espanhol deixou o Atlético de Madrid para refazer a antiga dupla de ataque do Real Madrid.

Eles já jogaram juntos sete vezes com o time de Turim. Somando as atuações do time do Santiago Bernabéu com as da Juventus, ele fizeram a parceria em 79 partidas.

A dupla tem um brilhante rendimento diante dos goleiros adversários. Juntos em campo, Cristiano e Morata foram responsáveis por balançar as redes em 96 ocasiões, com média de 1,21 gol por jogo, segundo estatísticas de ProFootballDB.

Ainda de acordo com o banco de dados de BeSoccer, eles fizeram gols em 58 desses jogos, o que significa marcar em 73,42% dessas partidas, e passaram em branco em apenas 21 confrontos. Além disso, a parceria tem 72,15% (57) de vitórias, 20,25% (16) de empates e 7,60% (6) de derrotas.