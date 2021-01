CR7 é mesmo o maior artilheiro em jogos oficiais?

Existe sempre uma grande polêmica na hora de determinar quem é o maior artilheiro da história do futebol. Enquanto Pelé passa dos mil gols e lidera o ranking histórico, levando em conta partidas não oficiais, Cristiano Ronaldo é o grande goleador do esporte, contando apenas jogos oficiais. Porém, para a Federação Tcheca de Futebol, as duas contagens estão erradas, com o lendário centroavante Josef Bican sendo o verdadeiro dono da marca, com 821 gols marcados ao longo de sua carreira.

Recentemente, Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história do futebol, quando o critério adotado para a contagem considera apenas partidas oficiais, sem contar torneios Sub-23, Sub-20, Olimpíadas, amistosos e afins.

Com o gol marcado diante do Napoli, na última quarta-feira (20), pela Supercopa da Itália, o craque da Juventus chegou a 760 tentos na carreira, assumindo o primeiro lugar da lista. Seguindo os mesmo critérios já explicados anteriormente, Pelé balançou as redes 757 vezes e, Josef Bican, lendário centroavante do Slavia Praga, 759.

Contudo, a Federação Tcheca de Futebol afirma que CR7 ainda não é o maior artilheiro de todos os tempos. De acordo com a entidade, Bican anotou 821 tentos em sua carreira, liderando o posto de goleador máximo do esporte mais popular do mundo.

“Josef Bican ou Cristiano Ronaldo? Nosso Comitê de História e Estatística da Federação Tcheca começou a lidar com esse problema e baseamos nossa pesquisa em prestigiosos sites de estatísticas internacionais [...] Depois disso, saímos com o número oficial de gols de Josef Bican. Podemos proclamar que Josef Bican marcou 821 gols em partidas oficiais”, afirmou a Federação Tcheca.

“Isso significa que Cristiano Ronaldo ainda não é o maior artilheiro da história. Ele tem que trabalhar mais para quebrar esse recorde”, completou.

Enquanto isso, aqui no Brasil, todos já ouvimos que Pelé superou os mil gols. Mais precisamente, o Rei do futebol anotou 1282 tentos, quando amistosos e afins são considerados.

Naquela época, o Santos realizava diversas excursões pela Europa, para enfrentar os grandes times do mundo, em partidas que muitas vezes tinham mais prestígio do que torneios oficiais. Uma boa amostra disso é o fato de o Peixe ter optado por não disputar a Libertadores da América em alguns anos, para seguir rumo ao velho continente e fazer tais jogos de exibição, algo inimaginável hoje em dia.

É claro que cada um pode adotar seu critério e fazer sua própria lista, mas o que é impossível é desmerecer os feitos de cada uma dessas lendas, cada uma em sua época.