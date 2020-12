Cristiano Ronaldo é recebido em Barcelona por pequena multidão de fãs

A Juventus chegou no início da noite de segunda-feira a Barcelona, e sem dúvida surpreendeu ver um grupo relativamente grande de torcedores do clube italiano esperando seus ídolos na porta do hotel de concentração que a 'Vecchia Signora' tinha reservado na Ciudad Condal.

A Juve foi bastante esperada, e especialmente Cristiano Ronaldo, que parece que finalmente enfrentará Leo Messi. (confira as prováveis escalações de Barcelona e Juventus)

Nas portas do hotel de concentração, um relativamente numeroso grupo de torcedores não hesitaram em gritar 'siuuu' ao craque português. Sem distância de segurança, mas usando máscaras pelo menos.