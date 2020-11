Cristiano Ronaldo e sua luta com a máscara!

Há poucos jogadores no mundo que tenham a amesma ambição que Cristiano Ronaldo. Apesar de nõa sair jogando no amistoso contra o Andorra, o português protagonizou uma cena curiosa na arquibancada.

O da Ilha da Madeira ficou mais nervoso do que o habitual e não era apenas por conta da partida. E é que ele acabou se desentendendo com a máscara, que acabou sendo substituída.

Ele trocou uma máscara de tecido negro pelas convencionais usada pela maioria. As câmeras do 'Esporte Interativo' gravaram essa batalha particular de CR7.