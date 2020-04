Cristiano Ronaldo e um caso de amor pela Champions League

Se falamos de Cristiano Ronaldo, falamos de gol, de muito trabalho e também de... Champions League. O craque da Juventus é um especialista na competição estrelada, e muito por conta disso, foi contratado pela 'Velha Senhora'.

A Juventus tem dois títulos do torneio (84-85 e 95-96), mas está na fila há mais de 20 anos. Algo que incomoda bastante o time de Turim, que pretende com Cristiano Ronaldo expandir a hegemonia que tem na Itália para todo o continente europeu.

No primeiro ano do luso com o escudo 'bianconero' uma eliminação para o Ajax, o time sensação daquela edição da UCL, nas quartas de final do torneio em pleno 'Juventus Stadium'. Naquela ocasião, Cristiano deixou a sua marca, mas viu Van de Beek e De Ligt acabarem com o sonho daquela temporada.

Quando CR7 resolveu deixar o Real Madrid, já tinha em seu curriculo, nada mais, nada menos que cinco títulos da maior competição de clubes do mundo.

A primeira conquista veio na temporada 07/08 quando ainda defendia o Manchester United. Anos depois, já no Real, sua lenda na competição só cresceu. O luso ajudou o madridismo a vencer a 13/14 e depois de maneira consecutiva a 'Orelhuda' de 15/16, 16/17 e 17/18.

Muitos colocam o gajo da Ilha da Madeira como o maior nome da história do torneio europeu.

Não é para menos, são impressionantes 128 gols marcados, liderando o pódio arilheiro que é completado por Messi (128) e Raúl González (71).

Dentre todos esses gols, um merece um destaque especial. O gol de bicicleta contra a Juventus (que ironia). Uma verdadeira pintura, indefensável para Buffon.

Na atual tempoda, quando a bola voltar a rolar após a pandemia do coronavírus, Cristiano terá que mostrar todo o seu repertório para ajudar a Juve a se classificar para as quartas de final, já que o time italiano perdeu no jogo de ida das oitavas para o Lyon por 1 a 0.

Depois de todo esse histórico, quem é capaz de duvidar da capacidade do 'Míster Champions' de virar o jogo?