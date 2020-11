CR7 e um desafio inédito: vencer a muralha francesa

Cristiano Ronaldo enfrenta um duelo contra um dos poucos rivais que já enfrentou e que resiste ao português no quesito marcar gol. Em cinco jogos, o português ainda não marcou nos 'les bleus'.

Embora CR7 tenha se recuperado a tempo do desconforto no tornozelo, Kylian Mbappé não se recuperou da lesão no tendão.

Nova jornada da Liga das Nações em que Cristiano Ronaldo buscará ampliar sua conta de goleadores a nível nacional. Ele marcou 102 gols por Portugal, mas contra a França não teve muita sorte.

Portugal é local e terá de vencer de qualquer forma para manter a primeira posição do Grupo C. Em quatro jogos, os dois times estão empatados na liderança da tabela, com dez pontos