CR7 estreia na Champions e testa parceria com Morata

Cristiano Ronaldo está pronto para se divertir na Liga dos Campeões. A tão esperada estreia do jogador na competição europeia de 2020/21 finalmente acontecerá. O português está pronto para enfrentar o Ferencvarosi na próxima quarta-feira, 4 de novembro.

O atacante já voltou a atuar no último domingo, quando marcou dois gols contra o Spezia, saindo do banco de reservas. Agora, enfrentará os húngaros para tentar fazer a Juve voltar a vencer na Liga dos Campeões após a derrota para o Barcelona. O jogo será importante para dar ritmo ao português, visando o clássico contra a Lazio no próximo domingo.

De volta com a mesma fome de sempre, Cristiano Ronaldo está sedento para colocar a Juventus de volta ao topo, tanto na Itália quanto na Europa. O camisa 7 é peça-chave para o time de Andrea Pirlo, que ainda explora novas alternativas.

O tempo é curto, a margem de erro é mínima, Cristiano é fundamental. Em Kiev, foi Morata quem garantiu a vitória para os bianconeris. O duelo entre Juventus e Barcelona, por outro lado, expôs os atuais limites do elenco do time de Turim.

Cristiano Ronaldo, rei indiscutível, e Álvaro Morata, rei do momento (embora a enorme quantidade de gols anulados por impedimento). Companheiros no Real Madrid e agora decisivos para a Juventus. Se o grande desempenho do português não surpreende mais, o bom momento do espanhol mostra que sua contratação foi um acerto no mercado.

Para a Juventus ter sucesso, os dois precisarão brilhar juntos. E ainda tem Paulo Dybala, que ainda não deslanchou com o novo treinador e deve começar a partida contra o Ferencvarosi no banco de reservas. Mas essa é outra história, ainda a ser escrita, e por enquanto, Pirlo pode dormir em paz.