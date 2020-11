Cristiano Ronaldo iguala recorde “caseiro” de Messi na Champions

E Cristiano Ronaldo segue alcançando recordes no futebol. Depois do gol marcada na vitória da Juventus sobre o Ferencvaros, o português igualou Lionel Messi como jogador que mais marcou em partidas em casa na Liga dos Campeões.

A Juventus não fez um bom jogo contra o modesto Ferencvaros, é verdade. Depois de sair atrás no placar, a Juve conseguiu o empate e, só nos últimos minutos, a virada que garantiu a classificação às oitavas de final. Mas o gol de CR7 significou mais do que só o empate para os italianos - que mais tarde virariam o jogo - mas também foi mais um ponto da rivalidade do português com Messi.

O gol aos 35 minutos do primeiro tempo foi o tento de número 70 de Cristiano Ronaldo em jogos como mandante na Champions League - competição da qual ele também é artilheiro. Com isso, o português alcançou Messi que, até então, era o recordista. Assim, os dois grandes rivais pela posição de melhor do mundo estão disputando mais uma marca histórica.

A diferença entre os dois feitos é só uma. Os 70 gols de Messi foram marcados em 36 times diferentes, od de Ronaldo foram contra 34 adversários. Se isso significa que o argentino é melhor porque decide contra mais times ou o português porque marca mais vezes em um mesmo jogo, aí é da interpretação de cada um.

Além desta marca, Ronaldo também chegou a 15 jogos consecutivos marcando ao menos um gol na competição europeia. Com este número, o português se aproxima justamente de Messi, e também de Karim Benzema.

Os jogadores de Barcelona e Real Madrid, respectivamente, chegaram a 16 jogos marcando gols. Ou seja, Ronaldo pode alcançá-los contra o Dínamo de Kiev na quarta-feira (2) e passá-los justamente contra o Barça, no dia 8 de dezembro, quando deve acontecer o seu tão esperado reencontro entre os dois - que foi adiado quando CR7 testou positivo Covid-19 às vésperas do confronto do primeiro turno.