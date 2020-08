CR7 no Valencia? Quase aconteceu

Cristiano Ronaldo foi um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e de LaLiga. Mas a disputa com Lionel Messi rodada a rodada por títulos e prêmios individuais poderia ter começado ainda antes. Isso porque o português quase foi para o Valencia, na temporada 2006/07, quando ainda era jogador do United.

A história foi revelada por Amedeo Carboni, ex-jogador e diretor de esportes do Valencia, ao site italiano Il Posticipo.

"Nós encontramos recursos econômicos para levá-lo: fizemos acordos com a Nike e a Coca Cola, patrocinadoras do jogador", contou Amadeo.

"Ronaldo naquela época já ganhava 10 milhões líquidos por ano, muito para um clube como o Valencia. Foi o momento em que Cristiano discutiu com o Manchester United. Em 2006/07, o Valencia estava passando por um ‘boom’ e eu tive o 'sim' para levar Ronaldo".

A contratação de CR7 certamente poderia ter mudado drasticamente a história do Valência. No temporada seguinte, 2007/08, Ronaldo conquistaria a Liga dos Campeões e seria eleito como o melhor jogador do mundo pela primeira vez em sua carreira.

"Ele tinha contrato assinado por Mendes [empresário do atleta], não havia nada faltando entre Ronaldo, seu agente e eu. O acordo, no entanto, não se concretizou", lembrou Carboni.

Mais tarde, em 2009, Cristiano Ronaldo finalmente fecharia sua ida para a Espanha, mas para defender o Real Madrid, onde foi tetracampeão da Liga dos Campeões e ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo mais quatro vezes, além de se tornar o maior artilheiro da história do clube.

Enquanto isso, de 2007 para cá, o Valencia conquistou apenas a Copa del Rey, duas vezes. Para os torcedores resta apenas imaginar como seria a história recente do clube com Cristiano Ronaldo vestindo a camisa de Los Che.