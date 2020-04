CR7 não se encaixa mais no Real, dizem fontes do clube

Cristiano Ronaldo é dono de 5 títulos de melhor do mundo e o maior artilheiro da história do Real Madrid, com 450 gols em 438 jogos. Foram 15 títulos em sua passagem pela Espanha. Mesmo assim, ele não faz mais parte da filosofia clube. Pelo menos é o que afirmam fontes ligadas à diretoria merengue.

Os rumores de uma possível volta do português ao seu ex-clube está crescendo na Itália. A crise do coronavírus está impactando as finanças da Juve, que estuda abrir mão de alguns jogadores para não se comprometer ainda mais com a questão financeira. Entre estes jogadores, Cristiano Ronaldo seria um deles.

O contrato de CR7 com a Juventus tem duração de mais dois anos e o salário do jogador gira em torno de 31 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões). O valor seria alto demais para a Velha Senhora bancar diante desta crise mundial.

Especula-se que o time de Turim venderia Cristiano Ronaldo por 60 milhões de euros, 40 milhões a menos do que foi pago pelos italianos em 2018. O Real Madrid guarda um grande carinho pelo português. Florentino Perez tem grande admiriação pelo jogador mas "o tempo dele já passou e os objetivos esportivos são outros", confirmam as mesmas fontes.

A prioridade do Real Madrid segue sendo Kylian Mbappé. O francês é o grande sonho de Perez, que deve aguardar 2021 para poder contratá-lo. A negociação não deve acontecer nesta temporada justamente pela questão financeira que o coronavírus está impondo à clubes do mundo todo.

Nos últimos anos, o Real está focando suas contratações em jovens jogadores com grande potencial. Os exemplos são diversos como Rodrygo, vencedor do NxGn 2020, Vinícius Júnior, Reinier e Éder Militão, só para citar os brasileiros.