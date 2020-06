Flamengo comemora a renovação e Jorge Jesus

Comemora, nação, Cristiano Ronaldo é do Mengão? Bem-vindo, Robozão? É isso que a torcida do Flamengo está falando no Twitter após o vice-presidente Marcos Braz ter postado uma foto da bandeira de Portugal para comemorar o acerto da renovação e Jorge Jesus. Mas a torcida está enxergando de outro jeito e já está - humilde e humoradamente - imaginando a chegada do outro português.

Segundo 'Esporte Interativo', Flamengo e Jorge Jesus encaminham renovação até junho de 2021. O contrato ainda não foi assinado, mas reunião nesta terça-feira definiu detalhes que faltavam para o acordo.

'Globo Esporte' afirma que o valor acertado gira em torno de R$ 23 milhões anuais sem congelamento do cambio e que o acordo tem cláusulas para a liberação mediante ofertas de clubes pré-determinados do futebol europeu.

Depois de vários meses de conversas para a renovação, o tão sonhado e aguardado acerto com o treinador flamenguista finalmente chegou e, ao invés de celebrar esta conquista, os flamenguistas já estão imaginando - e almejando - uma próxima, que pode ser dizer que é de peso.

Mesmo comemorando a "chegada" de CR7, parte da torcida promete não dar privilégios para o cinco vezes melhor do mundo, que vai ter que batalhar para ser titular e tirar a vaga de Lincoln, Michael e Bruno Henrique.

Mas esta não a primeira vez que a torcida sonha com a contratação de Cristiano Ronaldo. Este ano, no aniversário do atacante, JJ parabenizou seu conterrâneo e atiçou os rubro-negros, além disso, no ano passado, em entrevista ao canal da Libertadores, o treinador foi perguntado sobre o craque e respondeu brincando “Se ele quiser vir para o Flamengo...".

O atacante da Juventus e da seleção portuguesa já até apareceu usando a camisa rubro-negra entre os tweets dos mais emocionados torcedores, que inclusive já preparam o anúncio do craque.

Confira alguns dos melhores tweets com as reações dos flamenguistas animados com a ideia de CR7 ser contratado pelos cariocas: