Cristiano Ronaldo... no PSG?

Cristiano Ronaldo se adaptou muito bem a Juventus, onde conquistou no último final de semana o seu segundo título da Serie A, o nono seguido para os 'bianconeri'. Aos 35 anos, o luso lutou até o último momento pela Chuteira de Ouro e continuou batendo recordes na Itália.

Agora a Juventus trabalha para sair da fila na Champions. Primeiro tera que virar o resultado da primeira partida contra o Lyon e se classificar para a fase final em Portugal, onde ganhar teria uma sabor especial.

Mas de acordo com a revista 'France Football', Cristiano poderia ter um novo desafio. A citada fonte aponta que o '7' tem a ideia de jogar no Paris Saint-Germain.

Após fazer história na Inglaterra, España e Itália, asseguram que o luso pensa na França. O ex-Manchester United tem uma relação muito boa com Neymar e Mbappé de acordo com a 'FF', e a cidade de Paris parace chamar mais a sua atenção do que Turim, onde dizem que "não está insatisfeito, mas também não está satisfeito".

Só a pandemia provocada pelo novo coronavírus poderia ter freado esse desejo, que paracia muito maior antes do confinamento. Agora com a crise financeira, a operação se complica.