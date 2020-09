Cristiano Ronaldo: o carrasco da Roma

Roma e Juventus estrelam este domingo, 27 de setembro, a grande partida do dia da Serie A italiana onde a 'Vecchia Signora' quer sair com uma vitória.

A equipa de Turim não terá nada fácil frente a um adversário que, no último jogo do último campeonato italiano, conseguiu derrotar a toda poderosa equipe do Juventus Stadium por 1-3.

No entanto, essa vitória tem uma certa armadilha, já que naquela partida, poucos dias após o retorno da Juve à Liga dos Campeões, o grande astro da Bianconera não estava presente: Cristiano Ronaldo.

O português, com razão, não esteve nessa partida e se focou no duelo europeu contra o Olympique de Lyon em que conseguiu dois gols, embora não valesse para sua equipe passar.

Agora, depois de estrear na Serie A com um gol contra o Sampdoria, o astro da Ilha da Madeira ameaça uma Roma que há quase três décadas recebe castigo do CR7.

Isso porque Cristiano fez seu primeiro gol contra a Roma enquanto jogava pelo Manchester United. Foi nas quartas de final da Liga dos Campeões, ele marcou um doblete e seu time venceu por 7-1.

Contando esse confronto, e deixando os amistosos de lado, o craque já perfurou a rede da equipe da capital em sete ocasiões (e deu uma assistência) nos dez duelos de que já participou. Uma carta de apresentação que, sem dúvida, já deve ter feito estremecer todos os torcedores da Roma.