Cristiano Ronaldo ou Messi? Pirlo fica sem resposta: “são dois fenômenos”

Cristiano Ronaldo x Lionel Messi: a briga sobre quem é melhor alimenta discussões de futebol há mais de uma década, e se intensifica a cada vez que os dois vão se enfrentar. Às vésperas do confronto na Liga dos Campeões foi a vez de Andrea Pirlo, comandante do português na Juve, dar sua opinião.

Ronaldo e Messi somam onze títulos de melhor do mundo, nove taças de Liga dos Campeões e muita rivalidade dentro de campo. Nesta terça-feira (8), às 17h (de Brasília), os dois se enfrentam pela Champions em mais um capítulo dessa história.

No mesmo dia em que Ronald Koeman, treinador do Barcelona, disse: "não se trata de dizer qual é o melhor, porque os dois ganharam muitas coisas", garantindo que vai desfrutar do duelo entre os dois, Andrea Pirlo também se absteve de escolher.

O ex-jogador e treinador de Ronaldo na Juventus, Pirlo concordou com seu adversário de terça: "Koeman estava certo, seria errado dizer quem é melhor entre Messi e Cristiano Ronaldo. Eles são dois fenômenos que fazem espetáculos para milhões de fãs. Só temos que agradecer a eles".

"Eles são uma grande equipe e amanhã teremos um desempenho muito bom. Em comparação com o primeiro jogo [a derrota em casa, por 2 a 0, sem Ronaldo], devemos estar melhor fora da posse de bola e mais próximos do meio-campo e das linhas defensivas".

Enquanto o Barcelona vive uma má fase, algo atípico na história recente, Pirlo não leva o duelo como algo fácil, e também não acredita que o adversário esteja mal. "Não acredito em nada que eles estejam em crise. Eles têm jogadores fortes e um treinador que está juntando suas idéias, ele precisa de tempo como nós. É estranho vê-los lutando no La Liga, mas é normal. Eles também vão se recuperar no campeonato", disse sobre o time que ocupa a nona colocação no Espanhol.

O italiano ainda comemorou a boa fase de seu camisa 7, autor de dez gols em nove jogos disputados na temporada. "Se Cristiano está em boa forma significa que ele está no lugar certo na hora certa e nós somos bons em lhe dar a bola", disse ele.

O duelo pela Liga dos Campeões será na terça (8), às 17h (de Brasília), e já não vale mais em termos de classificação, uma vez que o Grupo G já tem as duas equipes das oitavas definidas, justamente Barcelona e Juventus, o espetáculo vai ficar por parte da dupla. Aqui na Goal você pode acompanhar o tempo real do duelo!