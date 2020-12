Cristiano Ronaldo pede confiança após derrota por 3 a 0

A Juventus ficou com um a menos em campo quando já perdia por 1 a 0 diante da Fiorentina nessa terça-feira. Um dia depois da derrota, que acabou em 3 a 0, Cristiano Ronaldo compartilhou uma mensagem nas redes sociais.

"Ontem, tivemos uma exibição pobre, um resultado longe de aceitável e fechámos os jogos de 2020. Foi um ano particular devido a vários aspetos. Estádios vazios, Covid, jogos adiados, longas paragens e um calendário muito apertado, mas isso não é desculpa para nada. Sabemos que temos de dar mais para jogar melhor e vencer de forma consistente. Nós somos a Juventus! Não podemos aceitar nada menos do que a excelência em campo!", escreveu o português.

"Espero que esta curta paragem ajude a equipa a voltar mais forte e mais unida do que sempre, porque esta temporada está longe de acabar e no final acreditamos que vamos, novamente, celebrar com os nossos adeptos. Acreditem em nós, na nossa equipa, tal como nós acreditamos em vocês. Nós vamos cumprir", acrescentou Cristiano Ronaldo.

Com 13 jogos disputados, a Juventus está no quarto lugar da tabela do Campeonato Italiano e soma 24 pontos, sete a menos que o Milan, líder da Serie A. O próximo jogo será em 3 de janeiro, quando a equipe de Turim recebe a Udinese.