Cristiano Ronaldo soma 300 gols desde seus 30 anos

Cristiano Ronaldo completou 36 anos nessa sexta-feira, 5 de fevereiro. Um dia depois, ele entrou em campo contra o Roma e não demorou para balançar as redes.

O craque português da Juventus abriu o placar aos 13 minutos da partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, ele dá continuidade a uma coleção de gols que não é prejudicada pela idade.

Desde que completou 30 anos de vida, ele já superou goleiros adversários em 300 ocasiões. No primeiro ano dessa sequência, ele fez 58 gols. Com 31 anos, baixou para 54. A ordem de gols marcados a cada ano de vida segue com: 53, 49, 45 e 40.

Observando apenas a atual temporada, Cristiano Ronaldo soma 23 gols em 24 jogos disputados pela Juventus. Com 15 gols, ele é o artilheiro desta edição do Campeonato Italiano com um a mais que Romelu Lukaku.