Cristiano Ronaldo supera Pelé em recorde de gols oficiais

Cristiano Ronaldo já pode riscar mais um objetivo individual de sua agenda. Ele já pode dizer que marcou mais gols que a lenda Pelé. CR7 soma 656 gols em sua jornada pelo Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid e Juventus, além dos 102 que conta com a Seleção de Portugal. No total, são 758, um a mais que o número oficialmente comemorado por Pelé, o primeiro jogador do planeta tricampeão mundial.

E aconteceu no primeiro jogo de 2021. Depois de meia hora de jogo contra a Udinese, Cristiano recebeu na área, avançou para dentro e deu um chute muito forte e imparável para Musso. O português ultrapassou assim a Juventus e conquistou este gol histórico de número 757 da sua carreira, seu primeiro em 2021. E isso que na reta final ele acabou fazendo um doblete, com o qual superou 'O Rei'.

O atacante português, aos 35 anos, continua a fazer o que sabe de melhor: marcar, fazer gol e balançar a rede. Depois de mais de 1.030 partidas disputadas, Cristiano Ronaldo toca um teto que anos atrás parecia inatingível. Com Leo Messi também lutando nesta ambiciosa corrida de gols (e que pouco antes igualou Pelé como o jogador com mais gols marcados com a mesma camisa), Cristiano Ronaldo registra em média 0,73 gols por jogo. A média argentina é um pouco melhor, com 0,8. Messi, salvo lesões ou imprevistos, também alcançará o número 757 de Pelé em pouco tempo.

Este dado já obtido coloca Cristiano no topo da artilharia mundial. Há um debate sobre se esses 757 gols são os que marcam a fronteira para se tornar o jogador com mais gols na história do futebol. Josef Bican, ex-jogador austríaco-tcheco, destacou-se no primeiro terço do século 20 como um artilheiro irrepetível. Algumas organizações indicam que ele marcou 805 gols, outras que ele tem 759 gols em sua conta. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, mais conhecida pela sigla IFFHS, disse em 2000 que ele marcou 518 gols em 341 jogos. A Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation conta com 803 gols oficiais e um total de 1.468 em sua carreira. Pepi Bican disse ter alcançado 5.000, da mesma forma que Pelé diz ter perfurado o gol rival mais de 1.280 vezes entre partidas oficiais, não oficiais, amistosos e de turnês.

Com os 757 gols de Pelé institucionalizados (643 pelo Santos e 37 pelo Cosmos em clubes, 77 pela Seleção Brasileira), a FIFA prefere não se complicar com a autenticidade dos de Bican. “Esses números são difíceis de verificar devido à idade”, diz o órgão que regulamenta todo o futebol do planeta.

Seja como for, após deixar Romário para trás recentemente, Cristiano Ronaldo não só divide uma conquista com Pelé e seus 757 gols, mas o recorde já tem apenas um dono.