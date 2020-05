CR7 e o incrível presente do Dia das Mães!

Ao contrário do Brasil, em Portugal o Dia das Mães é comemorado no primeiro domingo do mês de maio. Desta forma, antes de retornar à Turim, Cristiano Ronaldo não deixou a data passar em branco e fez questão de presentear sua mãe. Junto com os seus três irmãos, o atacante da Juventus deu um grande presente para Dolores.

“Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi”, escreve a matriarca da família Aveiro, na sua conta de Instagram, desejando a todas as mães um “feliz dia”.

E eles deram à sua mãe um carro da marca Mercedes que custa cerca de 100.000 euros, acompanhado por um grande laço vermelho e um lindo buquê de flores.

A mãe da estrela portuguesa está passando pelo confinamento em Funchal, onde seus filhos a acompanharam, embora CR7 já tenha retornado a Turim com seus filhos e Georgina.

O atacante da Juventus compartilhou uma foto com Dolores e outra com 'Gio' em sua conta no Instagarm para parabenizá-los. "Feliz dia das mães para minhas duas mulheres especiais", escreveu o português.