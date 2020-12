Cristiano Ronaldo vence o Golden Foot 2020

Cristiano Ronaldo é o ganhador do Golden Foot 2020, reconhecimento da World Champions Club entregue ao melhor atleta do ano com idade superior a 28 anos.

O atacante português da Juventus superou jogadores consagrados como Lionel Messi, Robert Lewandoski, Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Agüero, Piqué, Salah e Arturo Vidal.

Aos 35 anos, ele conquista o troféu que havia sido entregue a Modric em 2019. Em outras edições, os ganhadores foram jogadores como Casillas, Cavani, Buffon e Andrés Iniesta. Vale destacar que esse prêmio não pode ser entregue duas vezes à mesma pessoa.

Apesar de não ser sua melhor temporada, o desempenho de Cristiano Ronaldo na campanha encerrada no meio deste ano teve ótimos números: 46 partidas disputadas, 37 gols e seis assistências, além do título do Campeonato Italiano.