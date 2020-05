CR7 volta à Itália e passará por outra quarentena!

Depois de dois meses na Ilha da Madeira, em Portugal, Cristiano Ronaldo retornou à Itália. Mesmo após esse período de isolamento, o português ficará em quaretena por duas semanas. A recomendação para isso parte do próprio governo italiano, que recomenda a todos que chegam ao país que fiquem isolados.

Desde 3 de março em Portugal, depois de sua mãe sofrer um AVC, Cristiano Ronaldo desembarcou no início da manhã desta terça-feira, 5 de maio, no Aeroporto Internacional de Turim. Em seu período no país natal, o craque cortou o cabelo, celebrou a Páscoa em família e chegou até a "alugar" um estádio para treinar.

Paralelamente à volta de Cristiano Ronaldo, os jogadores da Juventus que permaneceram na Itália durante essa pandemia do covid-19 passaram por exames médicos e testes para saber se há condições de volta aos treinos. A partir de quarta-feira, 6 de maio, começa uma nova fase no clube bianconeri: os treinamentos. A princípio, apenas 11 funcionários participarão das sessões.

Além do craque português, a Juventus também pediu o retorno dos demais jogadores que estavam fora da Itália, casos de Gonzalo Higuaín e Douglas Costa. A previsão da Velha Senhora é ter todos os jogadores disponíveis para os treinos até o dia 18 de maio.

Assim como outros times italianos, a Juve vive a expectativa de retomar a Serie A Tim. Os 20 clubes já manifestaram o desejo de terminar a atual temporada e aguardam um posicionamento do governo neste sentido. Aos poucos, as equipes estão voltando a treinos na Itália, um dos países mais atingidos pelo coronavírus.