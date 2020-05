Cristiano Ronaldo voltou a treinar com a Juventus

Cristiano Ronaldo está de volta. Depois de terminar a quarentena, ele foi autorizado a treinar.

Com isso, nesta terça-feira, 19 de maio, o atacante voltou às atividades nas instalações do clube, embora ainda não possa trabalhar com seus companheiros de equipe.

O português apareceu nas instalações esportivas de Cortinassa sem luvas ou máscara, dirigindo seu carro às 9h01, conforme coletado por 'Sport'.

Antes de poder entrar em campo e trabalhar, ele teve que passar pelo teste de coronavírus.

Nos exercícios realizados individualmente, mais uma vez mostrou estar em ótimas condições físicas, após um confinamento em que compartilhou pelas redes sociais seus exercícios caseiros.

O português continuará trabalhando enquanto a Serie A não anuncia a data oficial de retorno da competição, que poderá ser conhecida nos próximos dias.