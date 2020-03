Cristiano Ronaldo voltou aos treinamentos após o AVC da sua mãe

Cristiano Ronaldo voltou a treinar nesta quarta-feira no CT da Continassa, depois de se ausentar dos trabalhos devido ao problema médico da sua mãe, Dolores Aveiro.

O atacante foi até a Ilha da Madeira para acompanhar a evolução de Dolores, que se encontra estável. Hoje, o luso já retornou aos trabalhos.

A grande questão é que ainda não se sabe quando será a próxima partida da Juve, já que a Itália vive uma situação de emergência devido ao surto do coronavírus.

O impacto do coronavírus na Itália é um dos maiores fora da Ásia. Para evitar os riscos de crescimento do problema, as autoridades de saúde aumentaram as restrições para eventos esportivos.