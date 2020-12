Cristiano se despede de 2020 prometendo dar mais: "Somos a Juventus!"

A Fiorentina aproveitou a expulsão de Juan Guillermo Cuadrado antes dos 20 minutos e venceu de forma imponente a Juventus. Cristiano Ronaldo não marcou (teve gol anulado por impedimento). Uma despedida bastante amarga desse ano de 2020.

“Com um desempenho ruim e um resultado longe de ser aceitável, fechamos nossos jogos agendados para 2020, um ano especial em muitos aspectos. Estádios vazios, protocolos para COVID-19, jogos adiados, paralisações prolongadas e um calendário muito apertado”, disse o atacante português no Instagram.

Cristiano prometeu mais. "Mas isso não é desculpa. Sabemos que temos que dar mais de nós para jogar melhor e ganhar com mais regularidade. Somos a Juventus! E simplesmente não podemos aceitar nada menos do que a excelência em campo!" o jogador disse em sua mensagem.

“Espero que esta breve pausa nos ajude a voltar mais fortes e unidos do que nunca, porque a temporada ainda está longe do fim e no final acreditamos que, mais uma vez, vamos comemorar com nossos fãs. Acredite em nós”, finaliza Cristiano em sua mensagem.