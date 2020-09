Cristiano se despediu das férias com um jantar divertido e romântico

As férias dos jogadores vão chegando ao final. Assim aconteceu com Cristiano Ronaldo, que agora mesmo está com a Seleção Portuguesa para disputa da Liga das Nações.

O atacante aproveitou muito bem os dias livres no seu iate com Georgina e os seus filhos. Todos viveram momentos especiais e resolveram fazer uma despedida a altura.

Ambos utilizaram as redes para mostrar aos seguidores como foi o jantar de fim de férias, que contou com a presença de alguns amigos próximos.

"A vida é melhor junto a pessoa que amas. Aproveitem todos os momentos com amor e felicidade, Georgina", comentou o jogador.