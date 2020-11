Cristiano se despediu do seu amigo Maradona: "Descansa em paz, mágico inigualável"

O mundo do futebol chora a morte de uma das suas lendas, Diego Armando Maradona aos 60 anos. Entre as tantas homenagens nas redes sociais, é possível ver a de Cristiano Ronaldo, que se despediu do argentino.

"Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável", publicou o português nas suas redes sociais.

"Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido", completou.