"Cristiano só pensa em gols e recordes, não serve para jogar bem"

O ex-jogador Antonio Cassano se transformou em um nome frequente nas retransmissões de Christian Vieri nas redes sociais. O tema principal do último encontro foi Cristiano Ronaldo.

"Se você aposta pelo bom futebol, então não pode contar com Cristiano Ronaldo. Só pensa nos seus gols e seus recordes, não serve para jogar bem", disse Cassano à 'Bobo TV'. "Se você é um presidente e quer iniciar um ciclo vencedor, não pode dar a alguém novo como Pirlo a responsabilidade de dirigir Cristiano", lamentou o ex-jogador.

"Andrea tem pouca responsabilidade pelos problemas. Terá uma grande carreira, mas ficou mais do que claro que deveriam dispensar alguns jogadores e trazer gente nova. Homens como Kulusevski estão muito influenciados por Cristiano Ronaldo", insistiu.

Cassano continuou com os seus ataques ao atacante português e deu a entender que as coisas irão melhorar com a saída do luso: "Seriam 100 milhões de euros para contratar alguns jogadores de alto nível. No ano passado estava Sarri, um treinador que tinha garantido o melhor futebol dos últimos anos. E teve que ser substituído. Você não pode colocar um jogador que queria jogar futebol com Cristiano na equipe. É um obstáculo".

Para concluir, o ex-jogador apostou em alguns nomes para a próxima temporada da Juventus: "Não é possível contratar jogadores como Mbappé, Messi ou Haaland. Icardi não tem o mesmo nível, mas pode fazer 25 gols por temporada na Itália e a Juve pode se permitir a sua contratação".