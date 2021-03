Cristiano Ronaldo atinge novo recorde de gols em ligas

A Juventus derrotou o Spezia por 3 a 0 nessa terça-feira. Morata e Chiesa marcaram os dois primeiros gols, já no segundo tempo. Um 2 a 0 que parecia ser definitivo, mas faltava algo no estádio em Turim: o gol de Cristiano Ronaldo.

O português recebeu a bola em velocidade e dominou ajeitando para finalizar com um chute cruzado e rasteiro de pé esquerdo. Foi um gol que serviu para ele atingir mais um recorde individual.

Cristiano chegou à sua 12ª temporada consecutiva marcando 20 ou mais gols em mais de uma das grandes ligas da Europa. Essa nuance é o que faz essa marca ser única, já que Lionel Messi conseguiu no ano passado ser o primeiro a atingir 20 gols em 12 campanhas seguidas, mas sempre no Campeonato Espanhol.

O craque já conquistou três grandes ligas no Velho Continente com seus gols, mas esse recorde envolve apenas o futebol espanhol e italiano. Com o Manchester United, ele marcou 31 vezes em sua penúltima Premier League, mas na última ele ficou com 18.

Desde que chegou ao Real Madrid, ele não falhou em sua tradição de atingir a barreira dos 20 gols no campeonato. Fez 26 na primeira temporada e, desde então, não deixou a desejar: fez 40, 46, 34, 31, 48, 35, 25 e 26 nas campanhas com o gigante do Bernabéu.

Em 2018-19, Cristiano tentou a sorte na Serie A italiana com a Juventus; e ele permaneceu fiel ao seu costume. Marcou 21 gols em seu primeiro ano e 27 na temporada passada. Contra o Spezia, ele expandiu seu recorde ao marcar o vigésimo gol de 2020-21.